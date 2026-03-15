Como-Roma, le formazioni ufficiali: Fabregas senza punta, con Malen una sorpresa
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Roma, match valido per la 29^ giornata di Serie A e scontro diretto dal sapore di Champions League. I biancoblù arrivano forti e con entusiasmo al 'Sinigaglia', con un filotto di tre vittorie di fila tra Juventus, Lecce e Cagliari mentre i giallorossi di Gasperini devono risollevare la testa reduci dal pareggio subito allo Stadium con i bianconeri e la sconfitta dolorosa col Genoa.
Di seguito le scelte ufficiali dei rispettivi allenatori.
Como (3-4-2-1): Butez; Diego Carlos, Ramon, Kempf; Smolcic, Sergi Roberto, Da Cunha, Caqueret, Valle; Nico Paz, Baturina.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Douvikas, Lahdo, Jesus Rodriguez, Moreno, Kuhn, Perrone, Vojvoda, Diao, Van Der Brempt.
Allenatore: Cesc Fabregas.
Roma (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini; El Shaarawy, Malen.
A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Vaz, Zaragoza.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.