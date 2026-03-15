Focus TMW Panchine Serie B 2025/26: il Cesena sceglie il post Mignani. Arriva Ashley Cole

Con il campionato di Serie B che sta giocando la sua 30ª giornata, ecco un altro esonero, dopo i due della settimana scorsa, che hanno visto il ribaltone in casa Sampdoria e in casa Empoli; ieri, invece, dopo il pari contro il Frosinone, è stata la volta del Cesena. Da tempo sulla graticola, Michele Mignani è stato ufficialmente esonerato, e quest'oggi il club ha fatto sapere di aver affidato la guida tecnica ad Ashley Cole.

Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:

Avellino - Raffaele Biancolino (confermato) -> esonerato il 16/02 -> dal 18/02 Davide Ballardini

Bari - Fabio Caserta (nuovo) -> esonerato il 26/11 -> dal 27/11 Vincenzo Vivarini -> esonerato il 19/01 -> dal 19/01 Moreno Longo

Carrarese - Antonio Calabro (confermato)

Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)

Cesena - Michele Mignani (confermato) -> esonerato il 14/03 -> dal 15/03 Ashley Cole

Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/10 Alessio Dionisi -> esonerato il 09/03 -> dal 09/03 Fabio Caserta

Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)

Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)

Mantova - Davide Possanzini (confermato) -> esonerato il 15/12 -> dal 15/12 Francesco Modesto

Modena - Andrea Sottil (nuovo)

Monza - Paolo Bianco (nuovo)

Padova - Matteo Andreoletti (confermato)

Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)

Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo) -> esonerato il 11/11 -> dal 12/11 Giorgio Gorgone

Reggiana - Davide Dionigi (confermato) -> esonerato l'8/02 -> dall'8/02 Lorenzo Rubinacci

Sampdoria - Massimo Donati (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 19/10 Angelo Gregucci -> esonerato il 09/03 -> dal 09/03 ad interim Attilio Lombardo

Spezia - Luca D'Angelo (confermato) -> esonerato il 4/11 -> dal 4/11 Roberto Donadoni

Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)

Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)

Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)