Cremonese in ritiro prima della Fiorentina, Nicola: "La squadra ha accettato e capito"

La Cremonese si è chiusa qualche giorno in ritiro nella località di Torre Boldone prima della partita di domani sera contro la Fiorentina, ultimo match in programma per la 29^ giornata di Serie A, a livello temporale.

Il tema del ritiro a Torre Boldone è stato affrontato anche da Davide Nicola, allenatore della Cremonese, nel corso della conferenza stampa di vigilia: "La squadra ha accettato e capito l’esigenza di fare qualcosa in più e di diverso rispetto a quanto stiamo già facendo. Questo è il nostro obiettivo: non dobbiamo disperdere mai la mentalità e per farlo si possono seguire strade diverse, finanche la possibilità di spendere più tempo tra di noi come una famiglia e cercare nuove soluzioni per ottenere ciò che desideriamo. Tutto questo senza bramosia negativa, siamo pronti a fare di tutto, questa voglia non va dimostrata solo a parole. Io voglio che domani sia una dimostrazione dell’orgoglio e della passione che abbiamo sempre mostrato, partita nella quale dimostrare chi siamo e chi vogliamo essere".

Al che, poco dopo, a Nicola è stato chiesto anche se pensa che il tempo trascorso assieme fuori dal campo aiuti la squadra anche nelle partite. Questa la risposta data a tal proposito dal tecnico della Cremonese: "Penso che in un gruppo la chimica conti quanto le cose che bisogna fare in campo, questo è un gruppo di ragazzi volenterosi e bravi e serve mettere di più dal punto di vista dell’energia. La vera forza va dimostrata quando non riesci a raggiungere ciò che vorresti, il resto non conta. Nessuno mi toglierà dalla testa che a fare la differenza sono la dedizione e la costanza che si mettono nel raggiungere un desiderio, mantenendo alta l’energia. Chi ha più forza da questo punto di vista ce la fa".

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