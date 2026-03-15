Genoa scatto salvezza, Pisa di cuore. Bologna vittorioso ma incerottato: le top news delle 18

Adesso è ufficiale, confermate le indiscrezioni che circolano da qualche tempo: la UEFA ha comunicato di aver annullato la Finalissima, speciale competizione prevista per far sfidare le squadre vincitrici dell'Europeo e quello della Copa America. Dopo la prima edizione, che ha visto l'Argentina battere l'Italia, la seconda volta del torneo avrebbe previsto un confronto tra Spagna e ancora Argentina. Ma non si giocherà, per via delle difficoltà nell'individuazione di una sede alternativa rispetto a quella originaria del Qatar, poco praticabile per via del contesto geopolitico in Medio Oriente. Dell'annullamento della Finalissima ha fatto sapere la UEFA tramite una nota ufficiale.

La sfida salvezza del Bentegodi se la aggiudica il Genoa, che passa a Verona grazie a un gran gol di Vitinha ed al bis di testa di Ostigard. Un risultato (0-2) che sa di verdetto per entrambe le squadre. Da un lato gli scaligeri vedono sfumare il tentativo di riaccendere la speranza per l'impresa impossibile; dall'altro la squadra di De Rossi, raggiungendo quota 33, si porta in una zona decisamente più al riparo dalle brutte sorprese nel rush finale della lotta salvezza.

Il derby emiliano è del Bologna, il Sassuolo deve arrendersi: al Mapei Stadium finisce 0-1, decisivo il gol segnato a inizio match dal centravanti olandese dei rossoblù, Dallinga. Italiano però perde tre uomini per infortunio, con due in particolare sui quali ci sarà da porre attenzione in vista dell'ottavo di ritorno di Europa League contro la Roma di giovedì.

Un Pisa tutto cuore batte 3-1 il Cagliari alla Cetilar Arena nonostante l'inferiorità numerica dalla mezz'ora del primo tempo fino all'80'. Dopo il vantaggio di Moreo, i toscani dilagano nella ripresa grazie alla doppietta di Caracciolo. A nulla vale il gol della bandiera realizzato da Pavoletti. Prima vittoria da tecnico dei nerazzurri per Hiljemark, per Pisacane invece un ko che potrebbe riaprire un discorso salvezza che sembrava vicino ad archiviarsi.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Roma, match valido per la 29^ giornata di Serie A e scontro diretto dal sapore di Champions League.

Como (3-4-2-1): Butez; Diego Carlos, Ramon, Kempf; Smolcic, Sergi Roberto, Da Cunha, Caqueret, Valle; Nico Paz, Baturina.

Roma (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini; El Shaarawy, Malen.