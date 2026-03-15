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Cesena, a breve l'annuncio di Cole. Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo
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Ne avevamo parlato proprio oggi, e adesso ulteriori passi avanti sono stati fatti, perché, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il Cesena è pronto a ufficializzare il nuovo tecnico della stagione dopo l'esonero di Michele Mignani: tutto fatto per Ashley Cole, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno con opzione di rinnovo.
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