Live TMW Sassuolo, Muharemovic: "Vogliamo chiudere nella top 10. Spero finale playoff con l'Italia e Berardi"

17.20 - Conferenza stampa post-gara di Fabio Grosso, calciatore del Sassuolo, dalla sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Emilia dopo il match con il Bologna valido per la 29esima giornata di Serie A. Tra poco la diretta con le sue dichiarazioni.

18.01 - Inizia la conferenza.

Quanto vi ha infastidito giocare così poco? Oggi loro interrompevano spesso il gioco...

"Non possiamo dire niente perché i ragazzi si sono fatti male e spero rientrino presto. Sì, se la partita si ferma tante volte poi è tosta, ma su questo non si può dire niente, non è bello vedere che gli altri si fanno male".

Vi siete dati una spiegazione con questi gol presi all'inizio?

"Questa è una cosa che succede ancora, spero che miglioreremo perché non si può prendere sempre così presto il gol, ma succede, dobbiamo capire come fare meglio, con più energia all'inizio, anche nei duelli".

Vi aspettavate una partita di questo genere con il Bologna?

"Ci aspettavamo una partita difficile perché il Bologna sa giocare a calcio e sa fare delle cose forti, hanno giocatori con qualità, ma alla fine io credo che abbiamo tanta qualità ma non ci siamo svegliati subito. Nel secondo tempo non abbiamo concretizzato le occasioni e così diventa difficile poi con squadre come il Bologna".

Dove potete trovare gli stimoli in questo finale di stagione?

"Io sono il primo, anche se sono giovane, che non ci possiamo fermare anche se abbiamo già la salvezza in mano. Vogliamo più punti possibili, io voglio chiudere nella top 10, l'avevo già detto all'inizio dell'anno. Dobbiamo dare il massimo come abbiamo dimostrato fino ad adesso, dobbiamo provare anche a non ripetere gli errori che abbiamo fatto".

Inizi a pensare già ai playoff con la Nazionale? Speri di trovare l'Italia in finale?

"Io penso alla Juve, alla prossima partita, poi mi sto preparando anche mentalmente ai playoff. Ci aspetta una gara difficile con il Galles, sappiamo che non sarà semplice, poi ovviamente spero di trovare l'Italia in finale con Mimmo Berardi".

18.06 - Termina la conferenza.