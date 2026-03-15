TMW Bologna, il punto sugli infortuni di De Silvestri, Moro e Skorupski contro il Sassuolo

Il Bologna si è aggiudicato la partita delle ore 15 di oggi sul campo del Sassuolo, con gol vittoria segnato a inizio match da Dallinga. I 90 minuti più recupero del Mapei Stadium, però, hanno nascosto un'insidia imprevista per i rossoblù e per il loro allenatore Italiano. Che devono fare i conti con tre giocatori infortunati nel corso della sfida di Reggio Emilia, le cui situazioni preoccupano in vista del ritorno dell'ottavo di Europa League di giovedì prossimo, contro la Roma.

Arriva un primo punto della situazione sui tre infortunati al Mapei Stadium dopo Sassuolo-Bologna: Lorenzo De Silvestri è stato sostituito a causa di un risentimento ai flessori destri; Nikola Moro a causa di una contusione all’anca; Lukasz Skorupski ha riportato un risentimento ai flessori sinistri. Le loro condizioni saranno tenute sotto osservazione costantemente, ma Italiano vivrà i prossimi giorni con il fiato sospeso.

Dei tre, la situazione 'meno impellente' è quella di Lorenzo De Silvestri, dato che comunque il difensore non sarebbe della sfida contro la Roma, essendo stato tenuto fuori dalla lista UEFA dei rossoblù.