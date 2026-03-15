Live TMW Pisa, Antonio Caracciolo: "Ci proveremo fino alla fine, ma serve unione"

17:00 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di Antonio Caracciolo al termine di Pisa Cagliari. Diretta testuale a cura di TMW.

17:51 - INIZIO CONFERENZA

Qual è stata la chiave per questa vittoria?

"Si è messa bene sin dall'inizio, l'espulsione poteva cambiare le cose ma siamo stati bravi. Dobbiamo pensare partita dopo partita e restare collegati fino alla fine".

Ha sfiorato la tripletta. si gioca meglio pensando all'orgoglio?

"Si, ma sono arrivato cotto. Sperare non costa nulla, dobbiamo lottare perché è importantissimo finire nel modo migliore. Poi io ci credo nel miracolo".

Come state vivendo questo momento?

"I momenti complicati sono stati la nostra base, noi sappiamo cosa è stato fatto e non possiamo tornare indietro. Ci proveremo fino alla fine, ma serve unione. Abbiamo solo una strada: essere positivi".

Quanti rimpianti ci sono?

"I rimpianti ci sono, ma non ci possiamo fare niente. Dobbiamo onorare Pisa e la maglia. I giocatori vanno e vengono, il Pisa resta".

A chi dedica il gol?

"Dedico il gol a mia moglie e i miei figli. Fa piacere il gol, ma l'unico obbiettivo dovevano essere i tre punti".

Come avete lavorato dal punto di vista psicologico?

"Noi abbiamo cercato di compattarci il più possibile, ci siamo tolti tutti gli alibi. Se siamo in questa situazione è colpa di tutti. L'importante è la positività".

Come avete reagito al gol del 3-1?

"Sul 3-1 ci siamo detti di addormentare un po' la partita, per correre meno rischi possibili. Cosa che ci è mancata durante l'anno".

Un commento sui gol?

"Sicuramente è uno schema quello sulle rimesse laterale. Mi tengo stretto il premio di MVP".

17:51 - FINE CONFERENZA