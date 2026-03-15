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Il Cesena affida la prima squadra ad Ashley Cole. Contratto fino a giugno con opzione

Il Cesena affida la prima squadra ad Ashley Cole. Contratto fino a giugno con opzioneTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 17:20Serie B
Claudia Marrone

Lo avevamo anticipato poco fa, si attendeva solo l'annuncio, che è adesso arrivato: Ashley Cole è il nuovo allenatore del Cesena, e ha firmato un contratto fino al 30 giugno con opzione di rinnovo.

Di seguito la nota del club romagnolo:

"Cesena FC comunica di aver affidato ad Ashley Cole l’incarico di allenatore della prima squadra. Il nuovo tecnico del club bianconero ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Londra nel 1980, Cole è una delle figure più rappresentative nella storia del calcio d’oltremanica ed uno dei giocatori inglesi più vincenti di sempre. Nelle quindici stagioni vissute tra Arsenal e Chelsea ha alzato 14 trofei nazionali, vincendo per tre volte la Premier League e sette volte la FA Cup, stabilendo per quest’ultima competizione un record tuttora imbattuto. In ambito europeo, invece, ha conquistato entrambi i maggiori trofei continentali, vincendo sia la UEFA Champions League che la UEFA Europa League, entrambe con la maglia del Chelsea.

Grazie alle 107 partite disputate tra le fila della nazionale maggiore inglese, inoltre, Cole è il settimo giocatore più presente di sempre con la maglia dei Tre Leoni, con la quale ha partecipato a tre Campionati Mondiali e due Campionati Europei tra il 2002 ed il 2012.

Dopo le esperienze internazionali con AS Roma e Los Angeles Galaxy, nel 2019 Cole si ritira dal calcio giocato e decide di intraprendere immediatamente il percorso da allenatore, muovendo i primi passi all'interno del settore giovanile del Chelsea.

Nel 2021 entra a fare parte dello staff tecnico della Nazionale Under-21 inglese, mentre tra il 2022 e il 2023 vive importanti esperienze come viceallenatore sia di Frank Lampard all'Everton e al Chelsea, che di Wayne Rooney al Birmingham City. Successivamente Cole torna tra le fila della Football Association, prima come assistente del tecnico Lee Carsley, alla guida della Nazionale Under-21, e poi, tra agosto e novembre 2024, anche come viceallenatore della nazionale maggiore inglese.

Lo staff tecnico che affiancherà mister Ashley Cole sarà formato da: Jack Mesure (viceallenatore), Giorgio D’Urbano (preparatore atletico), Paolo Stringara (collaboratore tecnico), Nicola Capellini (collaboratore tecnico) e Federico Agliardi (preparatore dei portieri).

Tutta la famiglia del Cesena FC è entusiasta di accogliere mister Ashley Cole alla guida della prima squadra bianconera e rivolge a lui ed ai suoi collaboratori il più caloroso benvenuto a Cesena, augurando a tutti loro le migliori fortune per questa nuova avventura".

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