Como, Smolcic: "Io ammonito sempre al primo fallo. Partita nervosa anche per l'arbitro"

22.47 - Il Como domina all'Olimpico e vince 0-3 grazie alla rete di Martin Baturina e alla doppietta di uno scatenato Nico Paz, che fallisce anche un calcio di rigore sullo 0-2. Tra pochi minuti il calciatore comasco Ivan Smolcic interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

Avete scelto di giocare senza centravanti, come nasce questa scelta?

"Non abbiamo avuto molto tempo per preparare questa partita a essere sinceri, ma sapevamo che con la loro linea difensiva non molto aggressiva potevamo fare male senza attaccanti e dare tempo ai trequartisti di girarsi e puntare la loro linea. Abbiamo messo così tanti giocatori nell'area di rigore, siamo stati leggermente fortunati sul gol di Baturina che ci ha aiutato, la difesa si è abbassata tanto e c'è stata una deviazione. Contro il Milan abbiamo cercato di giocare con un attaccante, oggi abbiamo giocato senza attaccante e ha funzionato".

Sei stato sostituito per evitare la doppia ammonizione?

"Si, l'ho detto anche prima. Non so perché ogni volta vengo ammonito al primo fallo, forse sembro nervoso per loro. Zaccagni era stato ammonito al primo fallo e forse per compensazione ha ammonito anche me, la partita è diventata molto nervosa e credo che l'arbitro abbia contribuito a questo nervosismo dando troppi cartellini gialli".

