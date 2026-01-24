Como-Torino, le formazioni ufficiali: Baturina e Douvikas dal 1'. Zapata out, c'è Ngonge
E' tutto pronto al Sinigaglia dove alle 15:00 si apre il sabato della Serie A per la sfida tra il Como di Cesc Fabregas e il Torino di Marco Baroni. Queste le formazioni ufficiali del match:
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Caqueret, Sergi Roberto, Moreno, Kuhn, Smolcic, Diego Carlos, Addai, Van Der Brempt.
Allenatore: Cesc Fabregas.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Ngonge.
A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Anjorin, Obrador, Perciun, Gabellini, Zapata, Njie, Pellini, Acquah.
Allenatore: Marco Baroni.
