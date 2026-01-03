Como-Udinese, le formazioni ufficiali: Nico Paz fuori a sorpresa, Zaniolo dal 1'
Sono state diramate le formazioni di Como-Udinese, match valido per la 18esima giornata di Serie A. Fabregas manda in panchina Nico Paz, che ha accusato un piccolo problema e non verrà rischiato, preferendo Da Cunha al suo posto alle spalle di Douvikas, mentre Vojvoda e Jesus Rodriguez le frecce larghe. Torna dal primo minuto Caqueret, al fianco del volante Perrone, Kempf e Ramon invece la coppa difensiva.
Lato Udinese mister Runjaic punta sul tandem offensivo Zaniolo-Davis, Zanoli e Camara sui binari esterni ad accompagnare l'azione dei tre centrocampisti titolari Piotrowski-Karlstrom-Ekkelenkamp, Bertola vince il ballottaggio in difesa al fianco di Kabasele. Scelto Padelli tra i pali, alla seconda dal primo minuto di fila.
Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Kempf, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Da Cunha, Rodriguez; Douvikas.
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Dossena, Sergi Roberto, Paz, Kuhn, Baturina, Posch, Smolcic, Le Borgne, Cerri.
Allenatore: Fabregas.
Udinese (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Bertola; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.
A disposizione: Nunziante, Okoye, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Bravo, Ehizibue, Solet, Camara, Miller.
Allenatore: Runjaic.
Arbitro: Arena
Assistenti: Imperiale - Mondin
IV ufficiale: Sozza
VAR: Di Bello
AVAR: Volpi
