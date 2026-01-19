Como, Valle: "Fabregas ci ha chiesto di continuare così, stiamo giocando bene"

Le parole di Alex Valle, terzino del Como, ai microfoni di DAZN nell'intervallo della sfida che vede avanti i lariani di due gol sul campo della Lazio. "Fabregas ci ha chiesto di continuare così, stiamo giocando bene e ci ha detto di stare attenti ai contropiedi. Dobbiamo continuare così".