Como, Valle: "Fabregas ci ha chiesto di continuare così, stiamo giocando bene"
TUTTO mercato WEB
Le parole di Alex Valle, terzino del Como, ai microfoni di DAZN nell'intervallo della sfida che vede avanti i lariani di due gol sul campo della Lazio. "Fabregas ci ha chiesto di continuare così, stiamo giocando bene e ci ha detto di stare attenti ai contropiedi. Dobbiamo continuare così".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
3 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ora in radio
Primo piano
Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile