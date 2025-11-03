Como, Xabi Alonso rapito da Jacobo Ramon. Ma anche in Premier lo osservano

Si sta facendo strada nel Como ed ha un legame a doppio filo con il Real Madrid, ma non è Nico Paz: anche Jacobo Ramón è arrivato dopo la trafila nei blancos, che mantengono su di lui il diritto di recompra, esattamente come con l'argentino.

L'ascesa del difensore, insediatosi immediatamente come titolare nella squadra di Cesc Fabregas, non sembra passare inosservata in Spagna. Il quotidiano Marca parla della sua affermazione, spiegando che in casa del Real Madrid sono molto attenti al suo percorso. E che la dirigenza madrilena aveva considerato la sua partenza verso Como come un "investimento per il futuro".

Jacobo Ramón è uno giocatori candidati a far parte del pacchetto difensivo del Real Madrid, che vuole rinnovare il reparto arretrato nei prossimi anni. I contratti di Alaba e Rüdiger scadono la prossima estate e il loro futuro è incerto. Ecco che dunque prestazioni di grande personalità come quella fatta da Ramon in uno stadio come il Maradona, sabato, non passano inosservate anche nella Capitale spagnola.

Non solo il Real Madrid, però, sembra essersi accorto della sua affermazione. Sempre secondo Marca anche diversi club della Premier League si sono già mobilitati sul suo profilo, intensificando le operazioni di monitoraggio del giovane difensore centrale.