Como, Fabregas perde Jacobo Ramon nel riscaldamento: giocherà Diego Carlos al suo posto
Assenza dell’ultima ora in casa Como, con Fabregas che dovrà rinunciare al difensore Jacobo Ramon. Nonostante lo spagnolo classe 2005 fosse annunciato tra i titolari, un problema fisico accusato nel riscaldamento lo ha messo ko e lo terrà fuori dalla gara con la Juventus, in programma alle 12:30. Al suo posto giocherà il brasiliano Diego Carlos.
Queste le formazioni ufficiali:
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Caqueret; Morata.
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Douvikas, Kuhn, Baturina, Posch, Diao, Bonsignori, Van der Brempt, Cerri.
Allenatore: Dani Guindos (Fabregas squalificato un turno).
JUVENTUS (4-3-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, K.Thuram; Conceicao, Yildiz; David.
A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Vlahovic, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Joao Mario.
Allenatore: Igor Tudor.