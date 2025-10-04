Ramon si descrive: "Portare alto il pallone è il mio punto forte, lo stile del Como mi piace"
Jacobo Ramon, difensore del Como, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita con l'Atalanta dalla New Balance Arena per descriversi brevemente essendo uno degli ultimi arrivati nella ciurma di Fabregas: "Sì, lo stile di gioco del Como mi piace chiaramente. E portare alto il pallone è il mio punto forte".
Formazioni ufficiali
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Sulemana. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Obric, Brescianini, Maldini, Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Vojvoda; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Valle, Goldaniga, Caqueret, Morata, Moreno, Posch, Bonsignori, Cerri. Allenatore: Dani Guindos (vice allenatore).