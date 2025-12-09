Condò sul Milan: "Terzo incomodo per Napoli e Inter. Nkunku sconcertante, Pulisic fragilissimo"

"Il Milan ha firmato con lettere scarlatte il modulo di iscrizione alla corsa scudetto". Parola di Paolo Condò, rinomato giornalista e attuale opinionista di Sky Sport, intervenuto nel fondo dedicato sul Corriere della Sera per commentare la vittoria in rimonta sul Torino fuori casa (da 0-2 a 3-2) e il primo posto in classifica. Al pari del Napoli di Conte con 31 punti. "Era la serata per farlo, visto che le due squadre universalmente considerate migliori - Napoli e Inter - s’erano appena elevate dalla mischia con prestazioni di qualità".

"E il Milan ha scelto un modo che sottintendesse il suo status di terzo incomodo, meno forte ma più cattivo, non a caso le due migliori le ha già battute", ha fatto notare Condò. E visto che Nkunku non ha dato la verve desiderata da Allegri, il tecnico rossonero ha optato per l'ingresso del giocatore più determinante al momento: "Ci voleva qualcosa di più, e Allegri l’ha trovato in panchina dove il suo fragilissimo campione Pulisic - si metta la maglia di lana, stiramenti e botte gli hanno già tolto abbastanza partite per perderne altre influenzato - ha trasformato l’attacco".

Una nota di demerito, però, va proprio a Christopher Nkunku, partito titolare all'Olimpico Grande Torino e complice di una prestazione tutt'altro che positiva. "Primo tempo sconcertante", la rapida recensione di Condò. "Stiamo parlando di un attaccante che nei due anni al Lipsia (21-23) segnò 50 gol complessivi e che ieri ha perso la palla che ha portato al 2-0 del Toro dopo un contatto con Tameze", lo sconcerto del giornalista. Nei due campionati che ha frequentato di recente, Bundesliga e Premier, non si sarebbe mai sognato di chiedere fallo per quel contatto".

E invece "ieri è rimasto a terra a protestare finché il contropiede di Vlasic - diretto verso Zapata - l’ha fatto uscire dall’inquadratura", l'incredulità di Condò al riavvolgere il nastro e ricordare il comportamento dell'attaccante francese. "Qualcuno all’intervallo deve averglielo fatto notare", la chiosa.