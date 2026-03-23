Condò sicuro: "Fra le prime tre il campionato è aperto, l'ansia dell'Inter moltiplica i fantasmi"

Il giornalista Paolo Condò, nel suo consueto editoriale sul Corriere della Sera, ha analizzato la riapertura della corsa scudetto dopo il pareggio dell'Inter e le vittorie delle due inseguitrici Milan e Napoli. Questo un estratto del suo articolo, anche in ottica Champions: "L'Inter ha aggredito la partita di Firenze come fosse una finale, e il fulmineo vantaggio di Pio Esposito è sembrato un ceffone al campionato. Non molto diversa era stata l’ouverture del Napoli a Cagliari. L’ultimo tratto del torneo pretende soluzioni brutali, colpire a freddo per poi gestire le energie, con l’eccezione del Milan i cui primi tempi sembrano sempre cattive digestioni".

Sulla corsa scudetto e il calo dei nerazzurri Condò ha aggiunto: "La differenza in cima alla classifica è che la gestione dell’Inter non è riuscita: un po’ perché la Fiorentina è tutt’altra squadra rispetto a due mesi fa - il suo pari è meritato - un po’ perché un’ombra attraversa il rendimento di molti nerazzurri. Lautaro serve come il pane. Il margine dell’Inter non si è certo azzerato, ma l’ansia moltiplica i fantasmi. Fra le prime tre il campionato è aperto".

Infine, una battuta sulla bagarre per la Champions: "Nella corsa al quarto posto il Como ha allungato sulla Juventus, agganciata dalla Roma, grazie alla quinta vittoria consecutiva. È un dato che marca una differenza. Se si esclude l’Inter, che ha realizzato filotti da otto e sei successi, quest’anno nessuno si era spinto a cinque".