La Juventus frena, Condò: "Pareggio grave. Con Milik e Vlahovic forza d'urto potente"

La Juventus si butta vita contro il Sassuolo: 1-1 che può pesare molto sulla corsa per il quarto posto dei bianconeri. Al termine della sfida dagli studi di Sky Sport il giornalista Paolo Condò ha analizzato così la sfida giocata dalla squadra di Spalletti:

"Un risultato che penalizza molto la Juventus nella corsa Champions, grave perché Como e Lecce possono allungare. Una gara indirizzata verso la vittoria della Juventus, poi il Sassuolo l'ha pareggiata meritatamente fino a dieci minuti dalla fine. Con l'innesto di Vlahovic e Milik la forza d'urto è tornata ad essere potente.

Locatelli ha tirato molto male il rigore, il fatto non lo avevo visto".

Poi sui singoli ha aggiunto: "Ci sono state due prestazioni deludenti stasera: Yildiz ha fatto veramente poco, Bremer ha fatto un doppio errore sul gol subito".