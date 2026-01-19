Contatti tra Marsiglia e Como per Da Cunha: Benatia vuole regalarlo a De Zerbi

I talenti del Como di Cesc Fabregas piacciono in Italia e in Europa. D'altronde non potrebbe essere altrimenti, visto il rendimento offerto dalla squadra allenata dal tecnico spagnolo, che sta sorprendendo per la continuità che è riuscita a trovare in questa stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Marsiglia è al lavoro per regalare a Roberto De Zerbi un altro centrocampista oltre a Quinten Timber.

Nel mirino di Benatia ci sarebbe finito Lucas Da Cunha, francese di origini portoghesi che è nato nel 2001. Ci sono già stati dei contatti tra le due società, che stanno pensando a come intavolare l'eventuale operazione. Certamente il progetto dei lariani piace molto al giocatore, ma la Champions League è una vetrina che non può lasciare indifferenti e così l'OM lo tenta.

Al momento non sono ancora arrivate dichiarazioni pubbliche in merito da parte dei diretti interessati, ma presto sarà l'ora della verità, visto che il mercato sta entrando nella fase conclusiva, quella più calda. Quel che è certo è che il Como non ha alcuna necessità di vendere e se lo farà non sarà per motivi legati alla volontà di incassare dei soldi. Gli Hartono infatti sono di gran lunga la proprietà più ricca di un club del nostro Paese.