Como, Da Cunha: "Gol importante, vittoria pesante su un campo difficile"

Alla Unipol Domus di Cagliari il Como supera 2-1 il Cagliari in una sfida fondamentale per la corsa europea, valida per la 28/a giornata di Serie A. I lariani si impongono grazie alle reti di Baturina al 14’ e di Lucas Da Cunha al 76’, mentre ai rossoblù non basta il momentaneo pareggio firmato da Sebastiano Esposito al 56’. Il successo esterno consente al Como di salire a quota 51 punti, agganciando la Roma al quarto posto in classifica, mentre il Cagliari resta fermo a 30 punti, in tredicesima posizione insieme al Torino, confermando una situazione ancora fluida nella lotta per la salvezza e per le posizioni di metà graduatoria.

Proprio Lucas Da Cunha, autore del gol decisivo e nominato migliore in campo, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita, soffermandosi sulla propria prestazione individuale e sulla forza del gruppo in una trasferta considerata particolarmente insidiosa.

Sei il migliore in campo, partiamo da quel gol che ha deciso questa sfida, una giocata davvero importante.

"Sono molto contento, oggi sentivo che potevo fare gol, già sul primo tiro avevo avuto una buona sensazione e capivo che potevo essere pericoloso; quando il pallone è arrivato di nuovo ho deciso subito di calciare e il gesto tecnico è uscito come volevo, alla fine è venuto fuori un bel gol e sono felice di aver aiutato la squadra".

Nel finale vi siete ritrovati tutti in un cerchio sotto il settore dei tifosi del Como, che cosa vi siete detti in quel momento?

"Nel cerchio abbiamo sottolineato che oggi avevamo disputato una partita davvero difficile, perché vincere qui non è mai semplice, e ci siamo detti che dovevamo goderci questi tre punti che valgono tanto per il nostro percorso; eravamo tutti molto felici, volevamo condividere questa soddisfazione con i nostri tifosi che hanno fatto un grande viaggio per sostenerci e che sentiamo sempre vicini, in casa e in trasferta".