Napoli, De Bruyne non ha ancora segnato su azione: l'impatto è stato (per ora) deludente

Le gerarchie non sono più intoccabili, nemmeno per i grandi nomi. Dopo il passo falso contro la Lazio, in casa Napoli si apre una fase di riflessione che coinvolge l’intero gruppo, compreso Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, arrivato con aspettative altissime, potrebbe partire dalla panchina nella prossima sfida contro la Cremonese.

La prestazione opaca dell’ultimo turno ha lasciato strascichi importanti. Il tecnico valuta cambiamenti anche pesanti e il numero azzurro non sembra più al centro del progetto tecnico nell’immediato. Già sostituito all’intervallo nell’ultima uscita, De Bruyne paga un rendimento lontano dagli standard che lo hanno reso uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa.

I numeri confermano il momento complicato. In 14 presenze stagionali non è ancora arrivato un gol su azione, con tre reti segnate su rigore e una su punizione. Ancora più significativo il dato sugli assist: zero, un’assenza pesante per un giocatore che ha costruito la propria carriera proprio sulla capacità di creare gioco. Il Napoli cerca risposte e Conte è pronto a scelte forti. E se anche De Bruyne finisce in discussione, il segnale è chiaro: nessuno è al sicuro, conta solo il rendimento.