De Bruyne: "Napoli, vinciamo per andare in Champions. Avevo offerte da tutto il mondo"

Prima di arrivare al Napoli, Kevin De Bruyne giocava nel Manchester City da diversi anni e per lui andare via a zero non è stato facile. Il belga ne ha parlato a Radio CRC: "La decisione è stata presa di comune accordo con la società. A volte, quando si sta insieme tanto tempo, succede. Avevo offerte da tutto il mondo, ma mi piace ancora giocare a calcio ad alti livelli e il Napoli mi ha dato questa opportunità. Quando si prendono queste decisioni ci sono tante cose da considerare, come soldi, famiglia e tutto il resto, ma alla fine ho deciso per il Napoli".

Con il Parma è arrivato un 1-1 che vi ha rallentato.

"Abbiamo conquistato molti punti in queste ultime partite, anche se non abbiamo preso i tre punti a Parma. Sento che c'è qualcosa di diverso da quando sono tornato, l'atmosfera è un po' più positiva: era stato un momento difficile. Abbiamo provato a competere, abbiamo conquistato tanti punti e dobbiamo vincere tante partite per qualificarci alla prossima Champions League".

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