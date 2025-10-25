Cremonese-Atalanta, le formazioni ufficiali: Lookman, CDK e Krstovic sfidano Vardy
La sfida fra la Cremonese e l'Atalanta chiuderà il sabato dell'ottava giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 20.45. Il tecnico della Dea, Ivan Juric, si affida al trio formato da De Ketelaere, Lookman e Krstovic per trovare i tre punti.
In mediana tocca a Pasalic ed Ederson, con Bellanova e Zalewski sulle due fasce. De Roon schierato in difesa assieme a Hien e Djimsiti, davanti a Carnesecchi. Davide Nicola risponde con Vardy titolare al fianco di Sanabria. Vediamo di seguito le scelte dei due allenatori per la sfida di stasera.
Cremonese-Atalanta, le formazioni ufficiali
Cremonese (3-5-2): Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Floriani; Barbieri, Zerbin, Payero, Vandeputte, Faye; Vardy, Sanabria. A disposizione: Audero, Nava, Johnsen, Bianchetti, Sarmiento, Vazquez, Ceccherini, Lordkipanidze, Folino, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman, Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.