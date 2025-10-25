Parma, Cuesta: "Non abbiamo capitalizzato, ma sono contento. Bernabé si è sacrificato"

Intervenuto al termine del match contro il Como, terminato 0-0 e valido per l'ottava giornata di Serie A, l’allenatore del Parma Carlos Cuesta ha commentato così la sfida ai microfoni di DAZN: "Abbiamo avuto delle occasioni per vincerla ma non abbiamo capitalizzato. È mancata la concretezza, ma sono molto contento della prestazione. Ci piacerebbe avere due punti in più ma quell’energia e quel dispiacere ci deve guidare a Roma per fare una grande prestazione".

Sul gruppo che si impegna e l'apprezzamento dei tifosi: "Lo vedo ogni giorno in allenamento e in ogni partita, è un’abitudine. Il 99% delle volte non sbagli. Siamo contenti che il pubblico apprezzi, queste sono le basi per andare avanti".

Sulla buona prestazione di Bernabé: "Grandissima partita, si è sacrificato moltissimo facendo un ruolo difficile, anche in zona difensiva. Ha fatto quello che è abituato a fare, e non ha perso la lucidità neanche quando è stanco. Sono molto contento del suo lavoro".

Sul guizzo mancante: "Siamo convinti che il lavoro pagherà, quindi il gol arriverà".

Sull'ottima fase difensiva da parte dell'intera squadra: "Sono d’accordo, anche se stiamo giocando a quattro i principi e i fondamentali non cambiano, si difende tutti insieme. Questo fa la differenza, siamo migliorati anche nella fase di possesso. Siamo riusciti ad arrivare davanti alla porta più volte, sono contento di tante cose, ma ora bisogna analizzare, godersi le cose positive, sistemare cosa non ha funzionato e crescere".

Se ha parlato con Fabregas e sul Como in generale: "No, ma il Como è una grande squadra. Sono molto forti nelle transizioni, poi anche davanti e dietro. Hanno una squadra molto lavorata e stanno facendo un grande lavoro, quindi questo parla per se stesso".