Hernani: "I nuovi acquisti hanno qualità e possono far crescere il Parma. Gol? Se capita..."

All’esordio stagionale, il centrocampista del Parma Hernani ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio odierno contro il Como nell'ottava giornata di Serie A disputata al Tardini (0-0 il risultato finale del match). Queste le sue dichiarazioni:

Hernani, come esce il Parma da questa partita? Ora una settimana difficile, quali sono le sensazioni?

"Abbiamo buone sensazioni, ma questo già da dopo il Genoa. In una partita difficile non ci era mancato lo spirito di gruppo, se continuiamo così siamo un passo avanti. Il Como ha dimostrato di essere forte, ma anche noi, e siamo anche uniti".

È sempre qui e porta sempre esperienza. Da leader dello spogliatoio come si rapporta con il mister?

"Io cerco di dare quello che ho imparato nella vita, lo esprimo anche ai ragazzi. I ragazzi che giocano nel Parma sono giovani ma si vede che hanno dimostrato una grande consapevolezza, anche nella partita di oggi contro il Como. Stanno migliorando bene".

Come si stanno comportando i nuovi arrivi?

"Io sono contento assolutamente, lavoriamo insieme al mister e i ragazzi ascoltano tanto, stanno dimostrando di avere qualità. Possono crescere, lavorare e far crescere il club".

Ci prometti qualche gol, magari da rigore?

"Cerco sempre di aiutare il Parma, ma se capita sarebbe bello segnare".