Pisa, Gilardino: "Col Milan gara che dà coraggio. Cuadrado troverà sempre più spazio"

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino, ai microfoni di SportMediaset, ha parlato dopo il pareggio per 2-2 a San Siro contro il Milan, col gol rossonero che ha ripreso il risultato segnato allo scadere da Athekame. Queste le parole di Gilardino: "Non so se sono più incazzato per il risultato o felice per la prestazione dei ragazzi, bisogna dirgli bravi. Siamo sempre stati in partita, anche dopo essere andati sotto, con lucidità e distanze giuste. Abbiamo fatto un'ottima gara e bisogna ripartire da questa iniezione di coraggio e di fiducia".

Nel secondo tempo con l'ingresso di Cuadrado ha sfruttato la stanchezza del Milan...

"La volontà era quella, Cuadrado in questi mesi l'ho dovuto un po' preservare per gli infortuni, ora sta arrivando ad una condizione ottimale e ci sarà spazio per lui nelle prossime gare, ma devo dire brava a tutta la squadra".

Il ritorno a San Siro?

"E' sempre bello ed emozionante tornare qua contro la mia ex squadra. Ribadisco solo la felicità per la prestazione e l'atteggiamento della mia squadra".