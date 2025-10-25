TMW
Inter, per Mkhitaryan infortunio muscolare al flessore della coscia sinistra
TUTTO mercato WEB
In occasione del discusso calcio di rigore che ha sbloccato la sfida fra Napoli e Inter, portando anche all'infortunio del marcatore Kevin De Bruyne, per i nerazzurri si è fatto male Henrik Mkhitaryan, uscito dal campo per far spazio a Zielinski.
L'armeno è stato sostituito per un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra, con gli esami strumentali delle prossime ore che spiegheranno meglio l'entità dell'infortunio ed i tempi di recupero.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Calcio femminile