Copenhagen, Neestrup con la calcolatrice alla vigilia del Napoli: "Con tre punti si passa"

Intervenuto in conferenza stampa, Jacob Neestrup, allenatore del Copenhagen, ha parlato così del momento della squadra dopo il 'reset': "Venivamo da un periodo negativo ed era complicato uscirne: le prestazioni non erano buone e anche l’ambiente ne risentiva. La sosta mi ha permesso di riflettere su cosa fare, perché quando sei dentro a una spirale fai fatica a vedere con lucidità le sfide che ti aspettano. Ci ha dato l’occasione di portare idee nuove e di capire meglio cosa è davvero importante. Ora dobbiamo provare a rendere questa giornata di nuovo storica".

Al Napoli mancheranno nove giocatori: è un vantaggio?

"Capisco la domanda, ma ogni allenatore vorrebbe sempre avere i migliori a disposizione. Comprendo la frustrazione quando mancano calciatori importanti come succede al Napoli, ma anche il Copenhagen è nella stessa situazione, con diversi giocatori fuori da mesi. Fa parte del calcio".



Antonio Conte grande allenatore?

"Affrontiamo spesso avversari di alto livello in Europa. Il Napoli arriva qui con la sua storia e con grandi giocatori. Conte è uno dei migliori: lo ha dimostrato in Italia e in Europa ed è un allenatore di primissimo livello. Saremo felici di accoglierlo".

Il formato della Champions?

"Mancano due partite. Con 11 punti probabilmente si passa, con 10 non c’è certezza: nelle ultime due dobbiamo conquistare almeno tre punti".