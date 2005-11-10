Romania, serata da dimenticare per Dragusin: rigore causato e rosso dopo 23 minuti
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 21:56Calcio estero
autore Daniel Uccellieri
02.10.2026 21:56Calcio estero
Dragusin torna titolare con la Romania, ma viene espulso dopo 23 minuti contro la Polonia: salterà la Svezia.
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© foto di Federico De Luca 2026
Serata da dimenticare per Radu Dragusin. Tornato titolare con la Romania dopo le polemiche dei giorni scorsi sollevate dal suo agente, il difensore della Fiorentina ha visto terminare la propria partita dopo appena 23 minuti contro la Polonia, a Varsavia.
Il centrale è stato espulso per un fallo commesso in area di rigore. Dal dischetto si è presentato Robert Lewandowski, che ha trasformato il penalty portando avanti la Polonia.
Salterà la Svezia
L'espulsione costringerà Dragusin a saltare per squalifica il prossimo impegno della Romania in Nations League, in programma il 5 ottobre contro la Svezia.
Il difensore potrà quindi fare ritorno già da domani a Firenze, dove sarà nuovamente a disposizione di Paolo Vanoli.
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