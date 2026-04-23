Coppa Italia, finale all'Olimpico il 13 maggio: la Lazio giocherà in casa anche formalmente
Nessuna sorpresa, la finale di Coppa Italia si giocherà ancora allo stadio Olimpico di Roma. L’impianto capitolino è indicato dal regolamento della competizione solo “in linea di principio”, con possibilità di deroga da parte del consiglio di Lega.
Non sarà però necessaria alcuna deroga: con la qualificazione di Lazio e Inter, è tramontata in via definitiva l’ipotesi di disputare la gara altrove, come comunicato ufficialmente dalla Serie A pochi minuti fa. Inoltre, i capitolini giocheranno in casa a livello anche formale, dato che il sorteggio ha restituito proprio Lazio-Inter come programmazione della finale (non cambia nulla sul numero di posti, equamente divisi tra i due club).
La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Verranno comunicate successivamente le informazioni relative a prezzi, tempi e modalità di vendita dei biglietti.
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