Zoff dopo i rigori di Atalanta-Lazio: "Motta straordinario, un piacere vederlo"

'Grandissimo sui rigori, li ha parati in modo tranquillo'

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Motta, il portierino della Lazio, è stato straordinario sui rigori, grandissimo, li ha parati in modo molto tranquillo": anche Dino Zoff applaude il giovane portiere che ieri ha parato quattro rigori all'Atalanta e permesso cosi' alla Lazio di accedere alla finale di Coppa Italia. "E' stato veramente un piacere vederlo", ha concluso, a 'Un Giorno da Pecora', il capitano dell'Italia Mundial nell'82 (ANSA).