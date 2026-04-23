Trapani, la CFA respinge il ricorso: confermati i cinque punti di penalizzazione

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani (Serie C, girone C) e dei sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Gaetano Niscemi, confermando l’ammenda di 2.000 euro e i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti lo scorso 10 aprile dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa.

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