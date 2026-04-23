Su quale campo giocherà la Scafatese? Alberti: "La prima ad Agropoli poi si torna a casa"

Per ogni piccola realtà che si affaccia al calcio di Serie C il nodo delle infrastrutture è cruciale per la partecipazione al campionato di terza serie. Non fa eccezione la Scafatese sulla cui situazione si è espresso il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti attraverso i microfoni di Stile Tv:

Agropoli ha dato la disponibilità ad ospitare la squadra ma io la voglio tenere in città, perché abbiamo fatto un sacrificio enorme fin dalla prima partita della Serie D. La prima della prossima stagione la giocheremo al 'Guariglia', tutte le altre al 'Vitiello' di Scafati. Abbiamo un presidente che ha fatto e intende fare investimenti importanti che vogliamo tutelare.

Adegueremo lo stadio alla C nei modi previsti dalla legge. Abbiamo scelto la legge 38 del 2021, il project financing semplificato, che ci permette di dare la gestione in concessione a squadre dilettantistiche per fare lavori di miglioria rapportate al numero di anni di investimento".