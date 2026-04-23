Cremonese, Giampaolo e l'unità del gruppo: "Telefoni fuori dal centro sportivo, c'è professionalità"

Nel corso della conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Napoli valida per la 34^ giornata di Serie A, il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo ha parlato anche delle condizioni mentali della sua squadra e della forza del gruppo. Questo il suo pensiero:

Negli scorsi giorni la squadra si è riunita per una cena, a riprova del fatto che il gruppo è unito e crede all'obiettivo della salvezza…

“Sì, l’altra sera abbiamo passato del tempo insieme. La squadra lavora benissimo, è fin troppo professionale secondo me. Lo dico per evidenziarne il comportamento, in allenamento fa sempre bene ed è puntuale in ogni singola situazione. A livello professionale non sbaglia nulla, tecnicamente può succedere di sbagliare e bisogna lavorare sul fare meglio le singole cose.

Entro nel merito di queste cose perché è così, non mentirei se fosse il contrario. Racconto un ulteriore aneddoto: dal mio arrivo ho chiesto a tutti di lasciare il telefono fuori dallo spogliatoio quando arrivano al centro sportivo e loro non hanno fatto una piega. Penso che parlare, discutere di calcio e passare del tempo di qualità insieme sia fondamentale. Senza pensare ai social che con il calcio non c’entrano niente e possono essere pure dannosi”.