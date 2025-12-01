Coppa Italia, gli arbitri degli ottavi: Juve-Udinese a Fourneau, Guida per Lazio-Milan
Sono stati resi noti gli arbitri delle partite in programma questa settimana degli ottavi di finale di Coppa Italia. La Juventus, che sfiderà domani l'Udinese, sarà diretta da Fourneau, mentre Napoli-Cagliari sarà affidata a Sacchi. Il big match Milan-Lazio a Guida, Di Marco invece per Inter-Venezia. Di seguito tutto l'elenco completo delle designazioni:
Juventus - Udinese - Martedì 2 dicembre alle 21
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Scatragli – Palermo
Quarto uomo: Marcenaro
VAR: Giua
AVAR: Marini
Atalanta - Genoa - Mercoledì 3 dicembre alle 15
Arbitro: Perri
Assistenti: Imperiale – Giuggioli
Quarto uomo: Colombo
VAR: Prontera
AVAR: Chiffi
Napoli - Cagliari - Mercoledì 3 dicembre alle 18
Arbitro: Sacchi
Assistenti: Bercigli – Mastrodonato
Quarto uomo: La Penna
VAR: Camplone
AVAR: Sozza
Inter - Venezia - Mercoledì 3 dicembre alle 21
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Preti – Ricci
Quarto uomo: Bonacina
VAR: Nasca
AVAR: Mazzoleni
Bologna - Parma - Giovedì 4 dicembre alle 18
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Garzelli – Pistarelli
Quarto uomo: Piccinini
VAR: Baroni
AVAR: Pairetto
Lazio - Milan - Giovedì 4 dicembre alle 21
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici
Quarto uomo: Doveri
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.