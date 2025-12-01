FIGC, disposto un minuto di raccoglimento prima delle gare in memoria di Pietrangeli
Dopo la scomparsa di Nicola Pietrangeli, la FIGC ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale, rendendo nota la scelta di fermarsi un attimo prima delle partite di questa settimana per ricordare l'ex leggenda del tennis:
"Su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, è stato disposto un momento di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana (compresi eventuali anticipi e posticipi) per onorare la memoria di Nicola Pietrangeli, icona del mondo del tennis scomparso oggi all’età di 92 anni".
