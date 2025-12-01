Sergio Ramos offerto al Milan: lo spagnolo è in uscita dal Monterrey e sogna il Mondiale

Sergio Ramos è stato proposto al Milan. L'indiscrezione di mercato arriva dall'esperto Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube parla del futuro a breve termine del centrale spagnolo classe '86, in uscita dal Monterrey. Queste le sue parole in merito:

"Sergio Ramos lascia il Monterrey dopo aver fatto bene e giocato tanto. Lui vuole fare un'esperienza diversa, perché in cuor suo, anche se è difficilissimo, ha una speranza di fare il Mondiale. Non intende ritirarsi e vuole fare un'esperienza nuova adesso. È per una squadra che ha bisogno di un leader in più, l'opportunità Ramos è per subito a gennaio, non a giugno. Non pretende di giocarle tutte ma può essere una pedina importante. Posso dirvi che il campionato italiano intrigherebbe molto Sergio Ramos. Due anni fa fu proposto all'Inter ma l'Inter non si era scaldata, prima che Ramos andasse al Siviglia".

In vista del mercato di gennaio, i suoi agenti si stanno guardando intorno e lo starebbero offrendo a diversi club, tra cui anche il Milan che è alla ricerca di un nuovo difensore per la seconda parte di questa stagione. Il contratto di Sergio Ramos con il Monterrey - lo ricordiamo - scadrà il 31 dicembre 2025.