Milan, Leao torna un caso. Corriere della Sera: "Rinnovo congelato, i dubbi sul futuro"

Il Milan si ritrova a gestire un nuovo caso interno che coinvolge Rafael Leao, in un momento già delicato della stagione. L'edizione odierna del Corriere della Sera mette in evidenza come la situazione dell’attaccante portoghese sia tornata centrale, tra tensioni nello spogliatoio e incertezze legate al rinnovo.

Il confronto con Christian Pulisic, nato durante la partita, sarebbe proseguito anche negli spogliatoi, segnale di un clima non sereno all’interno del gruppo. Per questo si è reso necessario l’intervento di Massimiliano Allegri, chiamato a riportare equilibrio, anche se il club ha scelto di non procedere con multe o provvedimenti disciplinari immediati. Sul piano contrattuale, la situazione resta bloccata: il rinnovo è fermo e le distanze tra le parti non sono ancora state colmate. Un’incertezza che si riflette anche sul rendimento del giocatore, descritto come altalenante, e che alimenta interrogativi sul suo futuro in rossonero.

Nel frattempo, il campo racconta di un Milan in difficoltà nella corsa al vertice: "occasione fallita, scudetto addio", sottolinea il quotidiano, evidenziando come il passo falso recente abbia ridimensionato le ambizioni. A beneficiarne potrebbe essere il Napoli, che osserva e prepara il possibile sorpasso.

Resta poi aperto anche il tema legato ad altri singoli, come Adrien Rabiot, la cui assenza continua a pesare sugli equilibri della squadra. In generale, il quadro che emerge è quello di una gestione complessa, tra risultati e dinamiche interne, con il caso Leao destinato a restare centrale nelle prossime settimane.