Rafa non sboccia, scoppia il caso. Il QS in prima pagina: "Altro Milan, stesso Leao"

"Altro Milan, stesso Leao". Titola così in prima pagina il QS, che si concentra sul Milan e sul caso scoppiato intorno a Rafael Leao. L'attaccante infatti non ha mandato giù il cambio contro la Lazio, generando tensione nell'ambiente rossonero, ferito dalla sconfitta subita all'Olimpico contro i biancocelesti. Leao non è sbocciato neanche sotto la guida di Max Allegri e fa fatica come falso nove: un Milan che in questa stagione ha dimostrato di essere diverso ma che deve fare i conti anche con i momenti di calo del portoghese.

INTER - In primo piano anche l'Inter, che ha sfruttato il ko subito dal Milan portandosi a +8 in testa alla classifica. I nerazzurri però potrebbero vivere un'estate di rivoluzione, visto che anche con lo Scudetto potrebbe nascere una nuova Inter. Tanti i giocatori in bilico in vista del futuro ma i nerazzurri ripartiranno da Lautaro Martinez e dal blocco degli italiani, unici pilastri al momento.

COMO - Prima pagina dedica anche alla corsa Champions, che in questo momento vede avanti il Como. I lariani grazie al 2-1 rifilato alla Roma sono riusciti a portarsi al quarto posto in solitaria, a +1 dalla Juventus e a +3 dai giallorossi. Calendario alla mano, a nove partite dalla fine del campionato, la formazione di Cesc Fabregas sembra favorita per la conquista del quarto posto.