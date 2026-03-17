Catanzaro-Modena rinviata a data da destinarsi: 2 le date per il recupero. Entrambe ad aprile

L'allerta meteo prevista per la giornata di oggi in varie regioni del sud, e in particolare in Calabria, ha portato nella giornata di ieri a rinviare la sfida fra Catanzaro e Modena valida per la trentunesima giornata di Serie B programmata per questa sera. E ora è partita la caccia a una data in cui riposizionarla, compito non semplice visto il calendario fra pausa per gli impegni delle nazionali e un turno di Pasqua che si giocherà come di consueto di lunedì. Per questo, come sottolinea la Gazzetta del Sud, è probabile che la gara slitti alla seconda parte di aprile.

Sono due i giorni cerchiati in rosso sul calendario: 14 e 21 aprile, due martedì, potrebbero essere le date giuste con le due squadre che in entrambi i casi giocherebbero una settimana con tre gare in programma proprio come doveva essere per questo turno.