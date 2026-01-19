Cosa manca al mercato della Fiorentina a due settimane dalla fine della sessione invernale

Sono i giorni del lutto per la scomparsa di Rocco Commisso, ma anche quelli in cui la Fiorentina, tra campo e mercato, insegue una volta per salvare la stagione. Sul primo fronte, i risultati stanno dando ragione alla squadra di Paolo Vanoli, supportata anche dagli innesti portati avanti della dirigenza. In attesa di Fabio Paratici, già ufficialmente direttore sportivo ma operativo solo dal prossimo 4 febbraio. Cioè due giorni dopo la chiusura della sessione di trasferimenti invernale.

Il prossimo colpo dei gigliati è già apparecchiato: si tratta dello scambio con il Bologna, Giovanni Fabbian da un lato e Simon Sohm dall’altra, è in dirittura d’arrivo. A centrocampo non finisce di certo qui: l’ultima idea porta a Maurits Kjaergaard, 22enne danese del Salisburgo, mentre è ai saluti Amir Richardson, vicino al Copenaghen. Resta in bilico la posizione di Hans Nicolussi Caviglia, considerato pronto a salutare: silenzio radio da diversi giorni.

Sempre a centrocampo, resiste il muro del Sassuolo per Kristian Thorstvedt, che peraltro non piace soltanto ai toscani. Sul fronte delle possibili cessioni, attenzione al pressing della Roma per Niccolò Fortini: al momento c’è distanza tra richiesta e offerta, ma nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti.