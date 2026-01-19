Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cosa manca al mercato della Fiorentina a due settimane dalla fine della sessione invernale

Cosa manca al mercato della Fiorentina a due settimane dalla fine della sessione invernaleTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 17:45Serie A
Ivan Cardia

Sono i giorni del lutto per la scomparsa di Rocco Commisso, ma anche quelli in cui la Fiorentina, tra campo e mercato, insegue una volta per salvare la stagione. Sul primo fronte, i risultati stanno dando ragione alla squadra di Paolo Vanoli, supportata anche dagli innesti portati avanti della dirigenza. In attesa di Fabio Paratici, già ufficialmente direttore sportivo ma operativo solo dal prossimo 4 febbraio. Cioè due giorni dopo la chiusura della sessione di trasferimenti invernale.

Il prossimo colpo dei gigliati è già apparecchiato: si tratta dello scambio con il Bologna, Giovanni Fabbian da un lato e Simon Sohm dall’altra, è in dirittura d’arrivo. A centrocampo non finisce di certo qui: l’ultima idea porta a Maurits Kjaergaard, 22enne danese del Salisburgo, mentre è ai saluti Amir Richardson, vicino al Copenaghen. Resta in bilico la posizione di Hans Nicolussi Caviglia, considerato pronto a salutare: silenzio radio da diversi giorni.

Sempre a centrocampo, resiste il muro del Sassuolo per Kristian Thorstvedt, che peraltro non piace soltanto ai toscani. Sul fronte delle possibili cessioni, attenzione al pressing della Roma per Niccolò Fortini: al momento c’è distanza tra richiesta e offerta, ma nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti.

Articoli correlati
Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi... Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Chivu incorona Thuram, il Como torna a pensare a Tavares: le top news delle 18 Chivu incorona Thuram, il Como torna a pensare a Tavares: le top news delle 18
Richardson verso il Copenaghen, i dettagli del possibile trasferimento dalla Fiorentina... Richardson verso il Copenaghen, i dettagli del possibile trasferimento dalla Fiorentina
Altre notizie Serie A
Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi... TMWScontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Non solo Dossena: asse rovente tra Como e Cagliari, si tratta lo scambio Luvumbo-Cutrone... Non solo Dossena: asse rovente tra Como e Cagliari, si tratta lo scambio Luvumbo-Cutrone
Il padre-agente di Sauer: "Ho letto della Roma. Non stiamo spingendo per lasciare... Il padre-agente di Sauer: "Ho letto della Roma. Non stiamo spingendo per lasciare il Feyenoord"
Vigilia di Inter-Arsenal, tra poco Gabriel Jesus in conferenza stampa Live TMWVigilia di Inter-Arsenal, tra poco Gabriel Jesus in conferenza stampa
Quando gennaio fa rumore: da Raspadori a Balotelli, i colpi italiani più cari d’inverno... Quando gennaio fa rumore: da Raspadori a Balotelli, i colpi italiani più cari d’inverno
Vigilia di Inter-Arsenal, tra poco Arteta in conferenza stampa Live TMWVigilia di Inter-Arsenal, tra poco Arteta in conferenza stampa
Roma, Dovbyk si è operato: "Fa parte del gioco. Ora silenzio, lavoro, ritorno" Roma, Dovbyk si è operato: "Fa parte del gioco. Ora silenzio, lavoro, ritorno"
Hellas Verona, Zanetti: "Oggi scelte obbligate. Perilli? Montipò le ha giocate tutte"... Hellas Verona, Zanetti: "Oggi scelte obbligate. Perilli? Montipò le ha giocate tutte"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Lazio-Como, le probabili formazioni: in mediana c'è Belahyane, straordinari per Douvikas
3 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
4 Serie A, 21^ giornata LIVE: Taylor ancora dal 1', Ratkov parte dalla panchina
5 Cremonese-Verona, le probabili formazioni: possibile rilancio per Giovane, al fianco di Orban
Ora in radio
TMW News 18:00TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Immagine top news n.1 Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.2 La Fiorentina spinge per Fabbian, al Bologna andrebbe Sohm. Affare avviato, il punto
Immagine top news n.3 Trionfo Senegal in Coppa, Papa Waigo: "Mané ha salvato la faccia di tutto il calcio africano"
Immagine top news n.4 Ronaldo batte la Juventus in tribunale: non dovrà restituire i 9,7 milioni del periodo Covid
Immagine top news n.5 Torino, un rinforzo per Baroni: visite mediche iniziate per Rafa Obrador
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -3 dalla capolista, la Roma si riprende il 4° posto
Immagine top news n.7 Il mercato invernale funziona: Fullkrug tiene il Milan sulla scia dell'Inter. Lecce in zona rossa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.2 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.3 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.4 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, che salto: miracolo o grande lavoro di Allegri? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, il perché di tutti questi infortuni secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Baiano: "Roma, che esordio Malen. Inter? Le altre devono solo sperare che..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Immagine news Serie A n.2 Non solo Dossena: asse rovente tra Como e Cagliari, si tratta lo scambio Luvumbo-Cutrone
Immagine news Serie A n.3 Il padre-agente di Sauer: "Ho letto della Roma. Non stiamo spingendo per lasciare il Feyenoord"
Immagine news Serie A n.4 Vigilia di Inter-Arsenal, tra poco Gabriel Jesus in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.5 Quando gennaio fa rumore: da Raspadori a Balotelli, i colpi italiani più cari d’inverno
Immagine news Serie A n.6 Vigilia di Inter-Arsenal, tra poco Arteta in conferenza stampa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, soluzione interna per il ruolo di ds: promosso Valerio Di Cesare
Immagine news Serie B n.2 Bari, sulla panchina biancorossa torna Moreno Longo: comunicato il suo staff
Immagine news Serie B n.3 Il Padova passa a Banzato, Peghin: "Costruiamo un futuro il più glorioso possibile"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, ci siamo per il difensore Riccio. Trovato l'accordo sulla formula con la Samp
Immagine news Serie B n.5 Padova, Banzato: "Giusto fare questo passo ora. Saremo ambiziosi, ma con basi solide"
Immagine news Serie B n.6 Padova, Oughurlian annuncia: “Oggi si chiude un ciclo. Lascio la maggioranza a Banzato”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, non solo Ciuferri: dal Trapani in arrivo anche Pirello e Celeghin
Immagine news Serie C n.2 Torres, per la retroguardia arriva l'ex Mantova Gianmaria Zanandrea: era svincolato
Immagine news Serie C n.3 Renate, risoluzione consensuale del contratto con Aristidi Kolaj
Immagine news Serie C n.4 Ravenna senza vittorie da quattro turni. Marchionni: "Non dipende dalla pressione"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, cambio di sede per Inter U23-Pergolettese: ecco dove si giocherà
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Ciuferri al passo d'addio: giovedì la fumata bianca con il Foggia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Como, la corsa all'Europa passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top11 della Serie A Women: tris per Inter e Roma. E brillano le stelle delle 'piccole'
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Sliskovic torna dal prestito e viene ceduta in Germania: giocherà all'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.3 È della Roma il primo tentativo di fuga in Serie A Women. Che bagarre per la salvezza
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)