Fiorentina, Ferrari ricorda Commisso alla Viareggio Cup: "Amava far crescere i giovani"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, presente oggi alla presentazione dell'edizione annuale della Viareggio Cup, ha parlato a margine della consegna di un premio alla memoria di Rocco Commisso, presidente dei viola scomparso lo scorso 16 gennaio all'età di 76 anni.

Queste le parole del dirigente gigliato: "Rocco è stato una figura fondamentale nella mia vita, sia dal punto di vista professionale sia umano. Sono felice che la sua famiglia apprezzi questo riconoscimento: penso sia un omaggio meritato per una persona che ha dato moltissimo al calcio e, più in generale, allo sport".

Alessandro Ferrari ha anche ricordato quanto il patron americano tenesse alla crescita dei giovani della squadra toscana: "Rocco Commisso trascorreva molto tempo al Viola Park per stare vicino ai ragazzi del settore giovanile, non soltanto alla prima squadra. Gli capitava spesso di mangiare insieme ai giovani. Il suo obiettivo era offrire loro una casa e un ambiente in cui potessero crescere e inseguire il proprio sogno. Amava venire a seguire anche il Torneo di Viareggio, che lo appassionava molto. Nel tempo la competizione è cambiata ed è evoluta, ma resta comunque una grande vetrina per i talenti. Arrivare in finale, credo, sarebbe un sogno per tutti".