Cosa succede al Milan dopo il rifinanziamento: fiducia nell'ad Furlani e il resto del management

Il Milan in queste ore oltre a portare avanti diverse importanti operazioni di mercato ha annunciato anche il rifinanziamento del prestito da Elliott, col fondo della famiglia Singer che esce così dalla proprietà del club rossonero. Un passaggio naturale quello operato da Gerry Cardinale e da RedBird, che rafforza ulteriormente la solidità del club e testimonia la centralità del progetto Milan nelle idee della proprietà.

Fra gli spunti del comunicato emerge anche una linea di continuità dal punto di vista del management, segnale di allineamento fra proprietà e dirigenza attuale. Giorgio Furlani, in sostanza, resterà ancora nel proprio ruolo di amministratore delegato, così come Paolo Scaroni in quello di presidente.

Queste le parole di Cardinale all'interno del comunicato: "Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato per rafforzare costantemente le performance finanziarie e sportive del Milan, riportando il Club alla redditività e costruendo fondamenta più solide e sostenibili per il futuro. Il nostro impegno nel Milan è guidato da una visione di lungo periodo verso il Club, il suo ruolo di leadership nella città di Milano e il suo patrimonio storico che lo vede come uno dei club europei di maggior successo al mondo. Con il progetto del nuovo stadio a San Siro ormai avviato, guardiamo con ancora maggior fiducia alla traiettoria del Club e alla nostra capacità di sostenerne la crescita e il successo. Continueremo a individuare opportunità per creare valore nel tempo, contribuendo a rafforzare il profilo del Milan e della città di Milano nel mondo".