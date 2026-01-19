TMW
Furlani ricorda Commisso: "Ci mancherà. Spero che i club di A seguano il suo esempio"
TUTTO mercato WEB
Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha ricordato Rocco Commisso al suo arrivo all’assemblea di Lega Calcio Serie A di oggi: “Una bravissima persona, che ho avuto la fortuna di conoscere, ci mancherà. Ce ne fossero di più come lui”.
Cosa lascia al calcio italiano?
“Beh, penso al grandissimo investimento in una struttura stupenda come il Viola Park. È una struttura all’altezza di quelle che non abbiamo in Italia, e per le quali siamo dietro al calcio inglese. La speranza è che tutte le società italiane possano seguire questo esempio”.
Altre notizie Serie A
Esclusiva TMWTrionfo Senegal in Coppa, Papa Waigo: "Mané ha salvato la faccia di tutto il calcio africano"
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee.
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, altra brutta prova. Iervolino e Faggiano, tifosi chiari: "Servono investimenti milionari"
Pronostici
Calcio femminile
Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"