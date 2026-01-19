TMW Furlani ricorda Commisso: "Ci mancherà. Spero che i club di A seguano il suo esempio"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha ricordato Rocco Commisso al suo arrivo all’assemblea di Lega Calcio Serie A di oggi: “Una bravissima persona, che ho avuto la fortuna di conoscere, ci mancherà. Ce ne fossero di più come lui”.

Cosa lascia al calcio italiano?

“Beh, penso al grandissimo investimento in una struttura stupenda come il Viola Park. È una struttura all’altezza di quelle che non abbiamo in Italia, e per le quali siamo dietro al calcio inglese. La speranza è che tutte le società italiane possano seguire questo esempio”.