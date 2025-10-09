Rosberg ai GP, Cristiano Ronaldo in Arabia. La Stampa titola: "I mister miliardo"
Non solo Nico Rosberg da ex pilota automobilistico tedesco con cittadinanza finlandese, campione del mondo di Formula 1 nel 2016. Nella classifica da "mister miliardo", come titola in prima pagina La Stampa, ora figura anche Cristiano Ronaldo: il centravanti portoghese ed ex Juventus è il primo calciatore da 1,4 miliardi di patrimonio, l'ultimo record siglato da CR7.
Nella fattispecie viene scorporato e analizzato al microscopio l'asset di investimenti che dimostra come il 40enne portoghese abbia staccato in banca anche Leo Messi, fuoriclasse argentino con cui è sempre andata in scena una sana rivalità. Fin dai tempi di Barcellona e Real Madrid di entrambi. Tanto incide il valore dell'ultimo contratto stipulato da CR7 con l'Al Nassr, che garantisce 400 milioni di euro oltre alle quote del 15% del club saudita.
Per non parlare delle auto di lusso di sua proprietà, tra yacht e jet privati, con sponsor al suo fianco. Senza dimenticare il suo patrimonio immobiliare e le gestioni delle proprie ricchezze da parte della LMCapital Wealth Management, con sede a Lisbona.
