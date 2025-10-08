Cristiano Ronaldo ammette: "Ho usato l'IA per il discorso di oggi. Trofeo speciale e bellissimo"

Cristiano Ronaldo avrà anche conquistato il mondo del calcio con i suoi ineguagliabili successi, ma anche il leggendario attaccante si emoziona quando si tratta di parlare in pubblico. Con una svolta inattesa, il cinque volte Pallone d'Oro ha confessato di aver utilizzato la tecnologia dell'Intelligenza Artificiale per aiutarlo a preparare il suo discorso di ringraziamento in occasione del galà Portugal Football Globes.

Ronaldo, premiato con il prestigioso Globe Prestige Award all'evento, ha ammesso di sentirsi impreparato prima di dover tenere un discorso e di essersi rivolto a Perplexity per superare l'impasse. "Ho qualche trofeo a casa, ma devo dire che questo è speciale e bellissimo. Ebbene, cosa posso dire? Penso sia stato già detto tutto. Devo confessare che questo pomeriggio ero al tavolo a pensare a cosa avrei detto in questo discorso. Pensavo: 'Cos'è un Premio Prestigio?' Mi chiedevo se fosse un premio di fine carriera. Mi sono innervosito e ho pensato: 'Non può esserlo'. Così ho fatto qualche ricerca su Perplexity – se non lo conoscete, cercate cos'è – e ho ricevuto un piccolo aiuto".

Sebbene abbia sottolineato l'importanza di questo ultimo premio, ha rimarcato che non si tratta affatto della fine della sua storia: "Questo trofeo è per me motivo di grande orgoglio. Non vedo questo premio come la fine di una carriera, ma piuttosto come la continuazione di tutto ciò che ho fatto, della mia intera carriera".