Cremonese, Bonazzoli segna ancora in rovesciata: "Ma preferisco quella di San Siro"

Federico Bonazzoli, attaccante della Cremonese, è intervenuto in zona mista dopo lo 0-2 in casa del Genoa per parlare del percorso di crescita della squadra. Di seguito le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale dei grigiorossi: "I tre punti fanno sempre bene, vincere contro questa squadra non è mai semplice e farlo a pochi giorni da una partita dispendiosa come quella con l’Atalanta ancora meno. Sono contento perché abbiamo fatto una grande prestazione, da domani penseremo alla Juventus che affronteremo tra pochi giorni".

A livello personale, quanto è soddisfatto della doppietta?

"Come ho sempre detto, siamo un gruppo di ragazzi veramente straordinario e il mister ci dà una grande mano. Sono contento perché per un attaccante fare gol è fondamentale e si vivono sensazioni indescrivibili, se poi segnare permette di guadagnare punti preziosi è ancora meglio. Il primo pensiero va sempre al gruppo e alla squadra".

Con Vardy sembra avere una grande intesa. Ci racconta com’è giocare con lui?

“Non sta certo a me descrivere che giocatore è, la sua carriera è davanti agli occhi di tutti; ciò che mi ha impressionato, invece, è la voglia di fare con la quale si è calato nel nostro contesto. Quando si vedono tutti i giorni campioni del genere si capisce anche perché vengono definiti tali, è un piacere giocare con lui e le nostre caratteristiche si completano. Poterlo avere come compagno di squadra è una fortuna, non solo per me ma per tutti noi”.

Come si prepara una partita come quella con la Juventus in poche ore?

"Sono gare che alzano l’attenzione e si preparano da sole, cercheremo di farci trovare pronti. Come in ogni gara lavoreremo per portare a casa il massimo, a volte ci riusciremo come stasera, altre no. Teniamoci i tre punti di oggi e guardiamo avanti".

Meglio la rovesciata di San Siro o quella del Ferraris?

"Forse ho preferito quello con il Milan, ma in ogni caso abbiamo fatto una grande partita e l’abbiamo preparata bene. Portare a casa i tre punti con una prestazione convincente come quella di stasera è tanta roba".