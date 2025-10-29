Cremonese, Bonazzoli: "Il gol in rovesciata mi viene naturale, sono tre punti meritati
Federico Bonazzoli, attaccante della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara col Genoa decisa da una sua doppietta: "Bello, la rovesciata è un gesto istintivo: uno dei miei preferiti e mi viene naturale. Abbiamo fatto una grande partita, sono tre punti meritati che ci fanno lavorare nel migliore dei modi. Seguiamo il mister, sappiamo che se restiamo tutti uniti possiamo arrivare al nostro obiettivo".
