Cremonese, cambia il vento in panchina: esonero in arrivo per Nicola, c'è Giampaolo

Ore di valutazione e anche di novità in casa Cremonese. La crisi di risultati - quindici partite senza vittorie, nell’ultima giornata il ko con la Fiorentina - sta portando consiglio alla dirigenza grigiorossa: rispetto alle ultime del pomeriggio, quando Davide Nicola ha anche diretto l’allenamento, sembra profilarsi un ribaltone alla guida tecnica.

È infatti in arrivo l’esonero del tecnico di Luserna San Giovanni: al suo posto dovrebbe tornare Marco Giampaolo, già alla guida dei lombardi nel 2014/2015, oltre dieci anni fa.