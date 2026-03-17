Cremonese, cambia il vento in panchina: esonero in arrivo per Nicola, c'è Giampaolo
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Ore di valutazione e anche di novità in casa Cremonese. La crisi di risultati - quindici partite senza vittorie, nell’ultima giornata il ko con la Fiorentina - sta portando consiglio alla dirigenza grigiorossa: rispetto alle ultime del pomeriggio, quando Davide Nicola ha anche diretto l’allenamento, sembra profilarsi un ribaltone alla guida tecnica.
È infatti in arrivo l’esonero del tecnico di Luserna San Giovanni: al suo posto dovrebbe tornare Marco Giampaolo, già alla guida dei lombardi nel 2014/2015, oltre dieci anni fa.
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